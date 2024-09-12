Грузовикам могут запретить въезд в Астану

Председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Али Алтай на брифинге 12 сентября 2024 года рассказал, в каком случае грузовикам могут запретить заезжать в Астану, сообщает Zakon.kz.

Али Алтай заявил, что одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением разрешенных масс.

"В 2023 году начали работу по установке автоматизированных станций измерения (АСИ) на семи основных точках заезда автотранспортных средств в город. В тех местах, где нет АСИ, будут установлены запрещающие знаки проезда грузовых автотранспортных средств с фиксацией через камеры "Сергек", – заявил спикер.

Он отметил, что нормативные требования по нагрузкам установлены не вчера. Основной закон был принят 20 лет назад и соответствуют Европейским стандартам и нормам Евразийского экономического союза.

"Допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 10 тонн, для сдвоенных осей – 16 тонн, для строенных – 24 тонны и далее в таком порядке при условии, если межосевое расстояние у них составляет от 1,3 до 1,8 метров. Надо отметить, что автомобильные дороги являются дорогами общего пользования, а не только грузовых транспортных средств. Если так посмотреть, то дорогами пользуются в нашей стране около 5 миллионов автотранспортных средств, а в основном разрушают около 55 тыс. самосвалов. Это 1,5% от общего количества автотранспортных средств. Я читаю, что это по крайней мере несправедливо", – резюмировал Али Алтай.

9 июля 2024 года министр транспорта Марат Карабаев объяснил планы по введению ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам Казахстана.

