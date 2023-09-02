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Законодательство РК

Прогноз погоды в Казахстане на 3 сентября

облако Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере ожидаются сильные дожди. Лишь на западе ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере РК ожидается туман".РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, в Карагандинской и Улытауской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

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