Аким Алматы и секретарь коммунистической партии китайской провинции Шаньдун договорились о сотрудничестве

Аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере развития машиностроения, новых технологий, торговли, туризма и сельского хозяйства.

Как сообщил Линь У, Шаньдун и Алматы имеют много общего. Эта китайская провинция с населением более 100 млн человек занимает третье место по объему экономики и обладает значительным влиянием в КНР. В прошлом году ВРП составил 8,74 трлн юаней, или 1,3 трлн долл., в первом полугодии – ВРП вырос на 6,2%.

В Шаньдуне налажено производство автомобильных шин – ежегодно выпускается более 200 млн единиц. Наряду с обрабатывающей промышленностью в последние годы активно развивается сфера инновационных технологий. В провинции также развито сельское хозяйство и туризм (насчитывается около 700 туристических зон и 7 национальных заповедников). Линь У выразил готовность поддержать реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, обеспечения контейнерных поездов в направлении Европа - Азия, а также молодежный обмен между Шаньдуном и Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметил Ерболат Досаев, Казахстан с Китаем связывает более 1700 км общей границы, а также многовековая история дружбы и стратегического партнерства. Благодаря устойчивым взаимоотношениям товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 мес. т.г. увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долл. США. На сегодня в Алматы действует более 1,5 тыс. совместных предприятий с участием китайского капитала (в Казахстане – 2650).

В прошлом году главой государства был дан старт строительству завода по производству китайских брендов Changan, Chery, Haval мощностью 90 тыс. автомобилей в год, открытие предприятия планируется в индустриальной зоне Алматы в 2025 году. Таким образом, в Алматы создается автомобильный кластер, дальнейшей целью которого станет локализация производства автокомпонентов.

Среди базовых направлений новой экономической политики, озвученной Главой государства в ежегодном Послании народу Казахстана, определена глубокая диверсификация экономики с акцентом на обрабатывающую промышленность. В этой связи привлекательной для инвесторов становится специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий", где для инвесторов предусмотрен широкий спектр льгот и преференций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава города также отметил приоритетность развития туризма в Алматы. С начала года количество туристов уже выросло в 5 раз, а в связи с объявлением Алматы культурной столицей ШОС этот показатель будет только увеличиваться, поэтому в городе активно работают над созданием новых турпродуктов.

По итогам встречи стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.