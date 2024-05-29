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Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с европейским комиссаром Янушем Войцеховским

Встретился с Европейским комиссаром Янушем Войцеховским, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 11:52 Фото: акимат города Алматы
На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с европейским комиссаром Янушем Войцеховским обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства, экологии, туризма, транспорта и логистики.

Стороны отметили, что между Алматы и Европейским союзом выстроено многолетнее прочное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Европейский союз является одним из основных политических и экономических партнеров Алматы. Основная доля прямых иностранных инвестиций из стран ЕС приходится на Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Италию, Кипр и Люксембург.

По итогам встречи стороны договорились о наращивании двустороннего сотрудничества во всех областях экономического развития.

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с Европейским комиссаром Янушем Войцеховским, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 11:52

Фото: акимат города Алматы

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