Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с европейским комиссаром Янушем Войцеховским

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с европейским комиссаром Янушем Войцеховским обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства, экологии, туризма, транспорта и логистики.

Стороны отметили, что между Алматы и Европейским союзом выстроено многолетнее прочное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Европейский союз является одним из основных политических и экономических партнеров Алматы. Основная доля прямых иностранных инвестиций из стран ЕС приходится на Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Италию, Кипр и Люксембург.



По итогам встречи стороны договорились о наращивании двустороннего сотрудничества во всех областях экономического развития.