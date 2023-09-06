Жамаубаев о разделении министерств: Рост экономики с лихвой перекроет адмрасходы

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос журналистов, сколько денег потребуется на новые министерства. По его словам, рост экономики с лихвой перекроет адмрасходы, сообщает Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что пока сложно сказать точную сумму, которая уйдет на разделение министерств и создание новых.

"У нас было сегодня только первое заседание правительства. Давайте посмотрим, работу новых министерств мы еще не видели, поскольку еще даже разделения не было министерств. Нужно время, зачем оценивать заранее? Я думаю, они останутся в прежних зданиях. Естественно, каким-то министрам нужны будут новые кабинеты, но они уже сами". Ерулан Жамаубаев

Он отметил, что твердая позиция Минфина заключается в том, чтобы не выделять дополнительно бюджет, а перераспределять его между госорганами. Допрасходы, по его словам, будут мизерными и покроются "синергией, которая будет получена за счет роста экономики".

"Для чего созданы эти министерства? Чтобы они продвигали свою отрасль. У нас очень много отраслей идут на рост, а темп надо наращивать. У нас задача стоит в среднесрочной перспективе расти 6-7% в год. Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику, с лихвой перекроют. А это адмрасходы небольшие. Тем более за последние годы адмрасходы на содержание госорганов не росли. Помните, был мораторий на покупку авто, мебели? Мы и дальше будем придерживаться в части оптимизации". Ерулан Жамаубаев

После Послания президента в стране разделилось несколько министерств. Министерство индустрии и инфраструктурного развития – на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства. Министерство культуры и спорта – на Министерство туризма и спорта и Министерство культуры и информации. От Минэкологии отделили сферу водных ресурсов, создав Министерство водных ресурсов и ирригации.