Закон о противодействии кибератакам разработают в Мажилисе
Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в кулуарах пленарного заседания поделился планами по созданию законопроекта о противодействии кибератакам, сообщает Zakon.kz.
Сергей Пономарев 6 февраля организовал в Мажилисе встречу с журналистами, в том числе с теми, чьи ресурсы подверглись DDos-атакам.
"Сегодня я инициировал встречу с нашими коллегами-журналистами, которые прилетают сегодня из разных мест. Это издания ProTenge, "Курсив", наши известные блогеры Асхат Ниязов, Михаил Козачков. Те издания, которые подверглись DDos-атакам. Сегодня мы с ними и представителями КНБ, государственной технической службой, депутатами будем обсуждать и инициировать закон о противодействии кибератакам. Там будет предусмотрена защита журналистов, защита СМИ от кибернападений".Сергей Пономарев
Казахстанские сайты и соцсети отдельных журналистов не раз подвергались кибератакам. Один из последних таких случаев – взлом Telegram-канала и аккаунта в WhatsApp Асхата Ниязова.
Ранее сообщалось, что хакеры в полтора раза чаще стали атаковать сайты в Казахстане.
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