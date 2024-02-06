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Законодательство РК

Закон о противодействии кибератакам разработают в Мажилисе

Закон о противодействии кибератакам разработают в Мажилисе Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в кулуарах пленарного заседания поделился планами по созданию законопроекта о противодействии кибератакам, сообщает Zakon.kz.

Сергей Пономарев 6 февраля организовал в Мажилисе встречу с журналистами, в том числе с теми, чьи ресурсы подверглись DDos-атакам.

"Сегодня я инициировал встречу с нашими коллегами-журналистами, которые прилетают сегодня из разных мест. Это издания ProTenge, "Курсив", наши известные блогеры Асхат Ниязов, Михаил Козачков. Те издания, которые подверглись DDos-атакам. Сегодня мы с ними и представителями КНБ, государственной технической службой, депутатами будем обсуждать и инициировать закон о противодействии кибератакам. Там будет предусмотрена защита журналистов, защита СМИ от кибернападений".Сергей Пономарев

Казахстанские сайты и соцсети отдельных журналистов не раз подвергались кибератакам. Один из последних таких случаев – взлом Telegram-канала и аккаунта в WhatsApp Асхата Ниязова.

Ранее сообщалось, что хакеры в полтора раза чаще стали атаковать сайты в Казахстане.

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