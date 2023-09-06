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ЦИК готова к проведению в этом году референдума о строительстве АЭС в Казахстане

ЦИК готовится к референдуму о строительстве АЭС в Казахстане Фото: pixabay
Член ЦИК РК Шавкат Утемисов в кулуарах Мажилиса рассказал, что избирательная комиссия уже готовится к проведению референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сроки проведения референдума обозначат позже, но ЦИК уже к нему готовится.

"Все необходимые подготовительные работы, в том числе составление списка избирателей, работа, которую должны провести наши территориальные избирательные комиссии, – все в плановом режиме мы готовы провести", – сказал Шавкат Утемисов.

При этом, по его словам, пока что "абсолютно неизвестно", когда в Казахстане могут провести референдум о строительстве АЭС.

"Никаких сведений по этому поводу у нас нет". Шавкат Утемисов

Шавкат Утемисов отметил, что если референдум нужно будет провести в этом году, то ЦИК готова к такому решению.

Вопрос о том, строить ли атомную станцию в Казахстане, следует решить при помощи общенационального референдума. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами Парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации поручения президента и представит общественности подробную информацию. Специалисты определят формулировку вопроса, который вынесут на всеобщее голосование. 

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