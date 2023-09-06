ЦИК готова к проведению в этом году референдума о строительстве АЭС в Казахстане
Сроки проведения референдума обозначат позже, но ЦИК уже к нему готовится.
"Все необходимые подготовительные работы, в том числе составление списка избирателей, работа, которую должны провести наши территориальные избирательные комиссии, – все в плановом режиме мы готовы провести", – сказал Шавкат Утемисов.
При этом, по его словам, пока что "абсолютно неизвестно", когда в Казахстане могут провести референдум о строительстве АЭС.
"Никаких сведений по этому поводу у нас нет". Шавкат Утемисов
Шавкат Утемисов отметил, что если референдум нужно будет провести в этом году, то ЦИК готова к такому решению.
Вопрос о том, строить ли атомную станцию в Казахстане, следует решить при помощи общенационального референдума. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.
Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами Парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации поручения президента и представит общественности подробную информацию. Специалисты определят формулировку вопроса, который вынесут на всеобщее голосование.