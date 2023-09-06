Будут ли в Казахстане вводить государственные субсидии на аренду квартир для студентов

На брифинге в СЦК представитель Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан ответила на вопрос о том, не собирается ли государство субсидировать аренду квартир для студентов, которым не хватило мест в общежитиях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан отметила, что вопрос субсидирования сейчас не рассматривают. Вместе с тем у студентов, которым не хватило мест в общежитиях, есть возможность заселиться в гостиницы и хостелы, где проживание будет обходиться дешевле, чем аренда квартир.

"Вопрос субсидирования не рассматривается. Действительно, студенты сейчас размещаются в хостелах. Университеты заключают договора с собственниками гостиниц и хостелов. Здесь первое требование, чтобы в данных хостелах проживала только студенческая молодежь. Проживание в данных хостелах составляет от 30 до 60 тысяч тенге. Конечно, это недешево, но приемлемо по сравнению с арендой квартир". Акерке Абылайхан

По ее словам, государство принимает меры для поддержки представителей бизнеса по строительству и реконструкции зданий общежитий.

"Им действительно предусмотрена господдержка. При строительстве общежитий в регионах в течение шести лет за каждого студента в течение учебного года в размере 150 МРП будет возмещаться госзаказ. В Алматы эта сумма составляет 230 МРП. Для реконструкции здания в общежитиях тоже предусмотрена поддержка: в регионах – 47 МРП, для Алматы, Астаны – 92 МРП". Акерке Абылайхан

Студенческий омбудсмен по городу Алматы Адильхан Толепберген добавил, что в этом году формируется общий список студентов для проживания в общежитиях вузов.

"В этом году вузы не рассматривают отдельно студентов, у которых есть грант, и студентов, которые учатся на бюджете. Создают общий список. Когда комиссия заседает, то распределяет места, рассматривает всех подряд. Многие вузы переходят на онлайн-рассмотрение заявлений. Считаю, что это лучший вариант. Здесь показывается прозрачность". Адильхан Толепберген

Он указал, что при распределении мест среди студентов все же существуют приоритеты.



"Есть список приоритетов. Первое – это дети-сироты, дальше – студенты и лица с ограниченными возможностями, из многодетных семей. Первыми заселяют студентов из социально уязвимых слоев населения. Дальше уже проходят студенты, которые имеют хорошие оценки. Мы их заселяем в хостелы и общежития. Все здесь прозрачно. Для этого делаем мониторинги". Адильхан Толепберген

Акерке Абылайхан напомнила, что с этого года вузы не вправе отказывать студентам платных отделений в местах в общежитиях.

"У нас нет ограничений. С этого года вступает в силу закон, где предусмотрена ответственность университетов вне зависимости от формы обучения, учится ли студент на гранте или на платной основе. У нас все студенты имеют право получать места в общежитиях". Акерке Абылайхан

В Казахстане сохраняется проблема нехватки мест в общежитиях. В прошлом году дефицит составлял 69 тысяч мест, а в 2023 году студентам не хватило 23 686 мест (учитывая весь контингент, в том числе обучающихся на платной основе).

В июне стало известно, что Министерство просвещения намерено проводить мониторинг за местами в студенческих общежитиях, чтобы выяснить, действительно ли студенты в них проживают.