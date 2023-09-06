Депутат: После пожара в Семее зарплаты повысили лишь руководству лесничеств

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмутился тем, как выполнили обещание экс-министра экологии Зульфии Сулейменовой повысить зарплаты работникам лесничеств с 1 июля. На деле повышение коснулось лишь руководства, сообщает Zakon.kz.

По словам Нартая Сарсенгалиева, радость от новости про повышение зарплат продлилась недолго.

"Правительство "забыло" половину сотрудников в этой области. В частности, с 1 июля в категорию для повышения зарплат вошли ряд специалистов учреждений по охране лесов и животного мира: директор, заместитель директора, руководитель лесопожарной станции, охотник, руководители лесничеств". Нартай Сарсенгалиев

Множество сотрудников лесопожарных станций остались "за бортом". Депутат перечислил специальности, представителям которых зарплаты так и не повысили.

"Тракторист, автомобилист, водитель пожарного автомобиля, работник семеноводства, оператор радиосвязи, автомеханик, работник лесопильни, караульный (сторож), младший работник (техничка), главный бухгалтер, экономист, бухгалтер-кассир, юрист, механик, заведующий хозяйством, кадровик. Я намеренно перечислил название всей службы, чтобы правительство не забыло еще кого-нибудь". Нартай Сарсенгалиев

К примеру, в ЗКО пожарные, работающие в лесном хозяйстве, ежемесячно получают 70 тысяч тенге, причем из этой суммы удерживают налоги. Так обстоит дело и с лесниками в Алматинской области. В итоге инициатива по повышению зарплат, как отметил депутат, стала яблоком раздора в коллективах.

Нартай Сарсенгалиев направил письмо по этому поводу в Минэкологии, где ему ответили, что повышение зарплат остальным категориям сотрудников лесничеств должны обеспечить акиматы.

"Но в местном бюджете на указанные цели не предусмотрены средства. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что техника в лесном хозяйстве сильно изношена". Нартай Сарсенгалиев

Депутат потребовал повысить на 100% зарплаты всем сотрудникам лесных хозяйств, обновить материально-техническую базу, провести научные работы по проверке пригодности почвы, прежде чем приступать к посадке леса.

Еще в апреле обещали, что с 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений установят доплату в размере 100% от должностного оклада. Вопрос стал еще более актуальным и животрепещущим после крупного пожара в Семее. Тогда экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова заявила, что в планах увеличить и финансирование сферы в целом, но в течение четырех лет.