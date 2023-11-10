Аналитики: Лесникам так и не повысили зарплаты вдвое после пожара в Абайской области

Поручение о повышении зарплат сотрудникам лесничеств, которое дали после масштабного пожара в заповеднике "Семей Орманы", так и не выполнили в полном объеме. К такому выводу пришли аналитики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 10 ноября, в Минэкологии обещали на 100% повысить должностные оклады работников государственных лесных учреждений с 1 июля. Но проверка данных показала, что зарплаты увеличили не всем и не в полном объеме.

Инфографика EnergyProm.kz

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2023 года среднемесячная номинальная зарплата государственных инспекторов по охране леса составляла 165,1 тыс. тенге. Это всего на 16,2% больше, чем в октябре 2022 года. Зарплаты также выросли:

у егерей – на 24,7% (155,2 тыс. тенге);

у начальников лесничеств – на 21% (около 200 тыс. тенге);

у начальников лесхозов – на 12% (около 200 тыс. тенге).

"Ни по одной из профессий лесной отрасли мы не нашли подтверждения стопроцентного повышения зарплат. Уточним: детализированные данные по зарплатам наемных работников разных профессий статистики публикуют раз в год, в октябре", – отмечает Energyprom.kz.

Согласно данным электронной биржи труда Enbek.kz, заработную плату действительно повысили только в крупных природоохранных учреждениях (резерватах и заповедниках), которые относятся к Комитету лесного хозяйства Минэкологии. Там госинспекторам предлагают от 173 тыс. тенге. В областных лесхозах зарплата осталась крайне низкой: 70-130 тыс. тенге.

Приказ Минэкологии о двукратном повышении зарплат природоохранным инспекторам и лесникам вступил в силу 2 сентября.

Ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев уже указывал, что распоряжение о повышении зарплат сотрудникам лесничеств после пожара в Абайской области выполнили формально. Оклады фактически увеличили только руководителям, а представители множества профессий остались "за бортом".

