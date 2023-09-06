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Токаев освободил от должности заведующего отделом внутренней политики АП

Токаев освободил от должности заведующего Отделом внутренней политики АП Фото: primeminister.kz
Болат Тлеп освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующее распоряжение опубликовано 6 сентября 2023 года на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Тлеп Болат Анапияулы освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Болат Тлеп родился в 1978 году в Кентау.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "политолог, преподаватель политологии".

В 2001-2005 гг. работал экспертом общественного фонда "Аналитический центр "Стратегия", научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.

В 2005-2006 гг. – исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы.

В 2008 г. был заместителем директора Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы.

С 2008 по 2013 г. – заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны.

2013-2014 гг. – руководитель ГУ "Управление внутренней политики г. Астаны".

2014-2015 гг. – заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.

2015-2016 гг. – советник заместителя премьер-министра РК.

2017-2019 гг. – советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С ноября 2019 года по июнь 2020 года работал государственным инспектором Администрации президента РК.

С 2020 года по 2022 год – вице-министр информации и общественного развития РК.

С февраля 2022 года – заведующий отделом внутренней политики Администрации президента.

Еще одним распоряжением Токаева Айжан Шайназарова назначена заведующей отделом внутренней политики АП.

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