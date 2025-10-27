Токаев снял с должности заведующего отделом внутренней политики АП
Фото: Акорда
Абзал Нукенов освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовала пресс-служба Акорды.
"Распоряжением главы государства Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении от 27 октября 2025 года.
25 октября президент сменил зампредседателя КНБ.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript