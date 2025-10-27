#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.13
624.88
6.64
События

Токаев снял с должности заведующего отделом внутренней политики АП

Абзал Нукенов, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 11:15 Фото: Акорда
Абзал Нукенов освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовала пресс-служба Акорды.

"Распоряжением главы государства Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении от 27 октября 2025 года.

25 октября президент сменил зампредседателя КНБ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев освободил от должности заведующего отделом внутренней политики АП
17:04, 06 сентября 2023
Токаев освободил от должности заведующего отделом внутренней политики АП
Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента
15:32, 11 марта 2025
Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента
Даурен Ергарин сменил Алексея Калайчиди в должности заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК
09:05, 17 февраля 2025
Даурен Ергарин сменил Алексея Калайчиди в должности заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: