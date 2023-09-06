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Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате

отопление Фото: pixabay
Руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны Максат Есмагулов на брифинге озвучил условия запуска отопительного сезона в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Астане очень сильно похолодало. В этой связи они поинтересовались, не планируют ли власти дать старт отопительному сезону пораньше. 

"Есть мнение, что есть утвержденная дата условно, 15 октября, и с этого времени подают тепло. Нет, такого нет. У нас давно действуют Правила проведения отопительного сезона, принятые маслихатом, согласно которым решение о начале отопительного сезона принимает акимат. Решение принимается в том случае, если в городе на протяжении пяти дней устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже", – сказал Максат Есмагулов.

Однако, по его словам, пока данные параметры в Астане не выдержаны. Но школы, садики и больницы могут подключаться, не дожидаясь решения акимата. Для этого нужно подать соответствующую заявку в АО "Теплотранзит".

Ранее на угольных развалах побывали корреспонденты Zakon.kz, которые выясняли, насколько Казахстан готов к холодам, сколько угля в среднем нужно жителям городов и сел, а главное, сколько стоит тонна каменного угля.

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