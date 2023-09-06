Итоги дня: членов ОПГ Коспаева этапировали в РК, карантин из-за сибирской язвы, задержание стрелка в ЗКО

Членов ОПГ Коспаева этапировали в Казахстан из Северного Кипра, ЦИК может хоть в этом году провести референдум по АЭС, в Акмолинской области ввели карантин из-за сибирской язвы. Главные новости за 6 сентября – в подборке Zakon.kz.

ОПГ Коспаева

Из Северного Кипра в Казахстан доставлены семь членов преступной группировки вместе с Елдосом Коспаевым. Они были объявлены в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе.

ЦИК готовится провести референдум по АЭС

Член ЦИК РК Шавкат Утемисов в кулуарах Мажилиса рассказал, что избирательная комиссия уже готовится к проведению референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане. Сроки проведения референдума обозначат позже.

Из-за сибирской язвы ввели карантин

Почти неделю село Ушкарасу в Акмолинской области закрыто на карантин. Там выявили опасную инфекцию – сибирскую язву. На границах установили блокпосты. Из поселка никого не выпускают. Число пациентов, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву, увеличилось до 15.

Стрелок в ЗКО задержан

5 сентября в поселке Аралтобе между выпившим главой крестьянского хозяйства и его односельчанином возникла ссора, переросшая в драку. В какой-то момент глава хозяйства достал из машины охотничье ружье и выстрелил в оппонента, ранив его в ноги. Ранение также получила 59-летняя местная жительница и ее маленькая внучка. Стрелок в итоге скрылся на авто. Сегодня стало известно, что подозреваемый задержан.

Ошибки в учебнике

В учебнике "Познание мира" за четвертый класс все еще прописаны 14 областей Казахстана и столица Нур-Султан. В Министерстве просвещения рассказали, что ведомством ведется комплексная работа по устранению ошибок в учебниках. В ведомстве отметили, что учебник был издан в 2019 году и больше не переиздавался.

Дикий Арман и Кайрат Кудайберген идут под суд

Уголовное дело в отношении Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена поступило в суд. Дата начала процесса еще не назначена.

Еще один сын депутата Турлыханова оскандалился

Девушка по имени Ева обвинила сына депутата Турлыханова в жестоком обращении. По ее словам, после инцидента у нее остались синяки на лице, руках и ногах. Депутат прокомментировал скандал, связанный с его сыном Акежаном. Согласно данным правоохранителей, заявление по данному факту в органы внутренних дел не поступало.

Повышение минимальной зарплаты

В первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Мир

Лидера группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио приговорили к 22 годам заключения за попытку взять штурмом Капитолий и сохранить у власти экс-президента Дональда Трампа в 2021 году.

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Спорт

Французских атлетов могут не пустить на Олимпиаду в Париже.

Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси прибыл на родину, чтобы снова надеть майку сборной Аргентины в двух матчах квалификационного раунда Чемпионата мира-2026.

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