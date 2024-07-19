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Минздрав: Заболеваемость корью и коклюшем регистрируют в Казахстане за счет непривитых детей

Больница , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:40 Фото: freepik
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Зауре Ахметова 19 июля на брифинге озвучила статистику по эпидемиологической ситуации по кори и коклюшу в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, на сегодня эпидемиологическая ситуация по кори в стране стабилизируется и наблюдается снижение заболеваемости на 91% в сравнении с декабрем 2023 года. 

"За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая. С начала июля имеется тенденция снижения заболеваемости коклюшем. Так, за последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 50 случаев", – дополнила спикер. 

Она озвучила, что в некоторых регионах страны наблюдается заболеваемость коклюшем выше республиканского показателя. Речь идет об Астане и Жетысуской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской областях. 

"Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. В 61% дети не привиты в связи с отказом, в 22% –по медицинскому отводу, а 17% – по недостижении прививочного статуса", – заключила Зауре Ахметова. 

По ее словам, рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями отмечается через каждые 3-5 лет и связан с накоплением неиммунного слоя населения, в первую очередь среди детей по причине пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. 

11 июня стало известно, что ребенок умер от коклюша в Карагандинской области. 24 июня главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о втором летальном случае из-за опасной инфекции. 

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