Минздрав: Заболеваемость корью и коклюшем регистрируют в Казахстане за счет непривитых детей

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Зауре Ахметова 19 июля на брифинге озвучила статистику по эпидемиологической ситуации по кори и коклюшу в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, на сегодня эпидемиологическая ситуация по кори в стране стабилизируется и наблюдается снижение заболеваемости на 91% в сравнении с декабрем 2023 года.

"За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая. С начала июля имеется тенденция снижения заболеваемости коклюшем. Так, за последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 50 случаев", – дополнила спикер.

Она озвучила, что в некоторых регионах страны наблюдается заболеваемость коклюшем выше республиканского показателя. Речь идет об Астане и Жетысуской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской областях.

"Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. В 61% дети не привиты в связи с отказом, в 22% –по медицинскому отводу, а 17% – по недостижении прививочного статуса", – заключила Зауре Ахметова.

По ее словам, рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями отмечается через каждые 3-5 лет и связан с накоплением неиммунного слоя населения, в первую очередь среди детей по причине пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации.

11 июня стало известно, что ребенок умер от коклюша в Карагандинской области. 24 июня главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о втором летальном случае из-за опасной инфекции.