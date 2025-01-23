Депутаты придумали, как увеличить лесной фонд Казахстана

Депутат Сената Амангельды Толамисов на пленарном заседании палаты 23 января 2025 года рассказал, как можно увеличить лесной фонд Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что мер по восстановлению лесного фонда на государственном уровне недостаточно.

"Частное лесное хозяйство должно быть важным элементом наших усилий по увеличению лесных массивов и адаптации к изменению климата. Этот сектор может стать источником значительных инвестиций в экологическое развитие страны и восстановление ресурсов. Однако в Казахстане частное лесное хозяйство сталкивается с рядом системных проблем, которые нуждаются в вашем внимании и комплексных мерах", – добавил он.

Так, по его словам, лесное хозяйство требует долгосрочных финансовых вложений, а их отдача – десятилетий, что снижает интерес инвесторов. Чтобы уменьшить финансовые риски частников, он предлагает выдавать льготные кредиты, которые они будут выплачивать в течение 5-10 лет.



