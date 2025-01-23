Депутаты придумали, как увеличить лесной фонд Казахстана
Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Амангельды Толамисов на пленарном заседании палаты 23 января 2025 года рассказал, как можно увеличить лесной фонд Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он заявил, что мер по восстановлению лесного фонда на государственном уровне недостаточно.
"Частное лесное хозяйство должно быть важным элементом наших усилий по увеличению лесных массивов и адаптации к изменению климата. Этот сектор может стать источником значительных инвестиций в экологическое развитие страны и восстановление ресурсов. Однако в Казахстане частное лесное хозяйство сталкивается с рядом системных проблем, которые нуждаются в вашем внимании и комплексных мерах", – добавил он.
Так, по его словам, лесное хозяйство требует долгосрочных финансовых вложений, а их отдача – десятилетий, что снижает интерес инвесторов. Чтобы уменьшить финансовые риски частников, он предлагает выдавать льготные кредиты, которые они будут выплачивать в течение 5-10 лет.
Указал парламентарий и на существующие в отрасли адмбарьеры.
"С этого года введен обязательный аукцион по аренде и покупке земельных участков, что отпугивает потенциальных инвесторов. Предлагаю вернуть возможность бесплатного, внепродажного распределения земель для частного лесного хозяйства. Третья проблема – недостаточное стимулирование частных инвесторов. В Казахстане нет системы субсидий, налоговых льгот и компенсаций за экосистемные услуги, что делает лесное хозяйство непривлекательным. Я рекомендую создать программу субсидий, которая покроет 70% затрат на посадку, уход за лесами, а также налоговые льготы, как в странах ЕС и США", – добавил сенатор.
Он призвал кабмин разработать механизмы поддержки частного лесного хозяйства на государственном уровне и оказать помощь частным лесовладельцам в рамках национальных программ.
"Предлагаю разработать комплексную дорожную карту по развитию частного лесного хозяйства. Дорожная карта предусматривает устранение административных барьеров, внедрение системы стимулирования, включающей субсидии, налоговые льготы и компенсации за экосистемные услуги. Это поможет Казахстану достичь целей по увеличению площади лесов до 14,5 млн га к 2030 году, противодействию климатическим изменениям и устойчивому природопользованию", – резюмировал Амангельды Толамисов.
17 сентября 2024 года председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подписал приказ о запрете всех видов рубок леса в резервате "Ертіс орманы" до 1 января 2029 года. Такое решение принято на фоне пожаров и направлено на восстановление зеленого фонда.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript