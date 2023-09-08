Семейную пару из Казахстана арестовали в Южной Корее

Семейную пару из Казахстана заключили в тюрьму за организацию ложных ходатайств о предоставлении убежища для 117 иностранцев, сообщает Zakon.kz.

23 августа в прокуратуру района Инчхон направили дело о паре из Казахстана, 33-летнем А. и 32-летней Б., по подозрению в нарушении закона об иммиграционном контроле и фальсификации документов путем оформления ложных ходатайств о предоставлении убежища для 117 иностранных граждан из Казахстана и России и получения за это от 1 до 3 млн вон на человека, сообщает Lawissue.



Из 117 иностранцев, подавших ложные ходатайства о предоставлении убежища, 21 человека выявили и депортировали, остальные находятся в розыске.

Они организовывали подачу ходатайств о предоставлении статуса беженца на ложных основаниях, таких как "преследование по религиозным причинам на родине", "похищение и сексуальное насилие", "торговля людьми", а также "угроза из-за долговых конфликтов".