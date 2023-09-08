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Матч Казахстан – Северная Ирландия: битва равных

Матч Казахстан-Северная Ирландия: битва равных Фото: Parimatch
После поражения от Финляндии сборной Казахстана предстоит самый важный матч всего отбора с командой Северной Ирландии. Поговорим о том, с чем подходим к игре мы и что из себя представляет соперник.

Унывать рано

Годами успехом для сборной Казахстана были хоть какие-то очки в отборах на ЧМ и Евро, но под руководством Магомеда Адиева команда просто расцвела и закрепилась в зоне выхода на чемпионат Европы. Однако обидное поражение от Финляндии 0:1 отбросило Казахстан на четвертое место в группе: параллельно Дания обыграла Сан-Марино – 4:0, а Словения нанесла поражение Северной Ирландии – 4:2.

Но унывать рано. Во-первых, держим в голове, что даже если отбор на ЧЕ казахстанцы не сдюжат, они по-прежнему имеют шанс отобраться на турнир через плей-офф Лиги наций. Во-вторых, случилась неприятная потеря очков, но ничего рокового. Впереди еще пять встреч, в одной из которых есть почти гарантированные три очка (простите, гордые санмаринцы).

10 сентября Казахстану предстоит сыграть в Астане с Северной Ирландией. С Финляндией, несмотря на поражение, команда смотрелась достойно: несильно уступили по владению (44% – 56%) и по ударам – 5(3) – 8(4). Моментов было немного, но Лукашу Градецки пришлось поработать после ударов Абата Аймбетова и Бактиера Зайнутдинова.

Скромные британцы

Сборная Северной Ирландии в текущем виде казахстанцам знакома: встречались недавно и отыграли успешно. Так что сначала немного истории.

Североирландская сборная никогда особо не блистала. На ЧМ лучший результат команды – четвертьфинал в 1958 году, а начиная с ЧМ-1990 ирландцы больше на турниры на попадали. На Евро же дебют случился только в 2016 году во Франции благодаря новому формату.

На том турнире Северная Ирландия смогла выползти в ⅛ за счет единственной победы над Украиной в группе, но в первом раунде плей-офф проиграла Польше. Сборная больше запомнилась не игрой, а заряженной поддержкой фанатов.

За всю историю за команду играл единственный суперзвездный футболист, но зато какой! Легенда "МанЮнайтед" и алкогений Джордж Бест провел за сборную 37 матчей. Поклонники АПЛ нулевых могут вспомнить киплера "МЮ" Роя Кэролла.

Эксперты Parimatch оценивают шансы соперников таким образом:

Казахстан – 2.80, Ничья – 3.15, Северная Ирландия – 2.75

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