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Погода на неделю в Алматы: после жаркого понедельника температура пойдет на спад

погода осенью Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие 7 дней. Согласно данным синоптиков, в середине следующей недели ожидаются осадки и понижение температуры.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 9 по 15 сентября прогнозируется переменная облачность, временами осадки. Рабочая неделя начнется с сильного ветра.

9-10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19, днем +30+32°С.

12 сентября: облачно, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +20+22°С.

13 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С.

14 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 9 сентября в городах республиканского значения.

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