Жара пойдет на спад в Алматы: прогноз погоды на неделю
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 29 июня по 5 июля 2024 года жителей и гостей южной столицы ждут осадки с грозами и сильным ветром. Однако в конце следующей недели выглянет солнце и дожди прекратятся.
Прогноз погоды по дням:
29 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем +31+33°С.
30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С.
1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.
2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С.
3 июля: переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.
4-5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
Ранее в "Казгидромете" рассказали казахстанцам, какую погоду ожидать на территории страны в ближайшее время.