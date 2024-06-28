Жара пойдет на спад в Алматы: прогноз погоды на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни в мегаполисе ожидаются дожди и грозы.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 29 июня по 5 июля 2024 года жителей и гостей южной столицы ждут осадки с грозами и сильным ветром. Однако в конце следующей недели выглянет солнце и дожди прекратятся.

Прогноз погоды по дням:

29 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем +31+33°С.

30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С.

1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С.

3 июля: переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

4-5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Ранее в "Казгидромете" рассказали казахстанцам, какую погоду ожидать на территории страны в ближайшее время.