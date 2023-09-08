Сколько пар в Казахстане создали семью за последние 10 лет

10 сентября в Казахстане отметят День семьи. В Бюро национальной статистики представили данные о том, сколько пар создали семью за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Так, по сравнению с 2012 годом количество зарегистрированных браков уменьшилось с 164 тысяч до 128 тысяч в 2022 году.

"Соответственно, коэффициент брачности также пошел на спад. Если в 2012 году на 1000 человек приходилось 9,81 пар, то в 2022 году показатель составил 6,54 пар", - отметили в Бюро нацстатистики.

Среди регионов самый высокий коэффициент брачности был зарегистрирован среди жителей Астаны – 8 пар на 1000 человек. Наименьший коэффициент в Акмолинской области и Абай — по 6,1.

В Бюро нацстатистики также отметили, что за последние 20 лет самый пик вступающих в брак наблюдался именно в 2012-2013 годах. К примеру, в 2002 году коэффициент составлял 6,6.

"Одним из факторов снижения количества браков является особенность возрастной структуры населения, вступающего в брак. Так если на 2010 годы пришлось многочисленное поколение, родившееся в 1985-1990 годах, после 2020 года в бракоспособный возраст вступило поколение, родившееся в 1995-2000 годах, когда в стране наблюдался спад рождаемости", - отметили в НБС.

Там добавили, что средний возраст вступления в брак (первый) для мужчин составил 28 лет, женщин — 25,2 лет.