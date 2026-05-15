В Казахстане назвали "золотые годы" браков – рекорд держится уже 20 лет

Сегодня, 15 мая 2026 года, Международный День семьи. В этот день Бюро национальной статистики предоставило данные о том, сколько же пар создало семью за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты уточняют, что по сравнению с 2015 годом количество зарегистрированных браков снизилось со 148,8 тыс. до 116 тыс. в 2025 году. Таким образом, за десятилетие число браков сократилось почти на 22%.

Соответственно, снизился и коэффициент брачности. Если в 2015 году на 1000 человек приходилось 8,48 брака, то в 2025 году показатель составил 5,69.

В Бюро подчеркивают, что в региональном разрезе самый высокий коэффициент брачности зафиксирован в Астане – 6,75 брака на 1000 человек. Наименьшие показатели отмечены в Кызылординской области (5,06) и Западно-Казахстанской области (5,1).

Более высокий уровень брачности в Астане может быть связан с высокой миграционной активностью молодежи и концентрацией населения трудоспособного возраста.

Стоит отметить, что пик брачности за последние 20 лет пришелся на 2012-2013 годы, когда показатель составлял 9,8-9,9 брака на 1000 человек. Для сравнения, в 2005 году коэффициент брачности составлял 8,12.

"Одним из факторов снижения количества браков является демографическая волна. После многочисленного поколения конца 1980-х в брачный возраст вошло поколение конца 1990-х, когда рождаемость в стране заметно была ниже", – рассказывают аналитики Бюро.

Также добавим, что казахстанцы стали позже вступать в брак.

Средний возраст вступления в брак (первый) за последние 10 лет вырос на 0,7 лет для мужчин и 0,6 лет для женщин, соответственно, составил в 2025 году 27,9 и 25,3 года.

Месяц назад, 15 апреля, мы рассказывали, что в Казахстане подорожали обручальные кольца.