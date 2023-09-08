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В Алматы наградили девушку, заступившуюся за пенсионера в автобусе

девушку наградили за помощь пожилому человеку Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким города Алматы Ерболат Досаев вручил грамоту и памятный подарок 15-летней Жаннур Нуржан за доброту, смелось и неравнодушие при оказании помощи пожилому человеку в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.
"Я видел в Сети видео с вашим участием, и меня, как и многих алматинцев, эта история не оставила равнодушным. С одной стороны, огорчила реакция людей, а с другой – порадовала и вызвала гордость за ваш поступок доброты, человечности и заботливого отношения к старшему поколению. Не каждый взрослый смог бы найти в себе силы поступить по совести и противостоять большинству. Как сказал наш президент, Справедливый Казахстан построят только ответственные и честные граждане. Ты проявила высокую ответственность. Пока есть такая молодежь, есть вера в будущее", – сказал аким во время встречи.

Отмечается, что студентка 2-го курса Алматинского финансово-экономического колледжа выразила благодарность тем, кто ее поддержал, и призвала всех проявлять заботу и чуткость ежедневно.

"Я подумала, что на месте этого человека мог оказаться мой родной дедушка, поэтому по-другому поступить не могла. Не могу видеть, как оскорбляют, унижают или жестоко обращаются с пожилыми людьми. Я сама живу с дедушкой, за которым ухаживаю, в моем воспитании как человека большую роль сыграл именно он. Хочу, чтобы всегда в жизни были добро и мир. Хочу, чтобы все друг другу помогали", – говорит Жаннур.


Сам инцидент произошел на 119-м маршруте Алматы. У пожилого человека протекла банка с вареньем. Когда некоторые пассажиры принялись оскорблять его за неосторожность, подросток заступилась за пенсионера и вытерла следы содержимого своей кофтой. Ролик успел облететь соцсети и набрать сотни комментариев со словами поддержки Жаннур Нуржан.

Ранее сообщалось, что в Астане полицейские удержали мужчину от прыжка с многоэтажки.

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