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В Астане полицейские удержали мужчину от прыжка с многоэтажки

попытка суицида Фото: скриншот видео
На канал 102 поступило сообщение о том, что человек намеревается спрыгнуть из окна на 8-м этаже многоэтажки. На вызов отправился автопатруль в составе капитана полиции Асылхана Молдагалиева и старшего лейтенанта Куата Сембекова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП города, на момент прибытия полицейских мужчина висел, держась руками за окно балкона.

Поднявшись на 8 этаж, стражи порядка совместно с работником скорой помощи успели схватить мужчину за руки и затянуть в комнату. При этом мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и просил, чтобы его отпустили.

"Мы в составе экипажа прибыли на место, где увидели, как мужчина, висел на балконе и собирался прыгнуть вниз. За считанные секунды мы поднялись к мужчине и, схватив его за руки затянули в квартиру", – рассказал Асылхан Молдагалиев.

Мужчине была оказана медицинская и психологическая помощь. Что подтолкнуло 28-летнего жителя города на такой необдуманный поступок выясняют полицейские. С ним проведена профилактическая беседа.


Схожая ситуация произошла в Астане в мае. Тогда мужчина пытался спрыгнуть с моста на улице Янушкевича. От трагедии его тоже удержали полицейские.

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