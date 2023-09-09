Назначен начальник Управления полиции Петропавловска

Приказом министра внутренних дел РК Марат Жумалиев назначен исполняющим обязанности начальника Управления полиции Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Марат Жумалиев родился в районе им. Габита Мусрепова. В органах внутренних дел служит с 2005 года.

Начал карьеру с должности следователя второго отдела полиции УВД Петропавловска. Продолжал работать в подразделениях криминальной полиции УП и ДП СКО. Перед назначением Жумалиев занимал пост начальника Управления криминальной полиции области.

Фото: ДП СКО

Представляя нового руководителя городского УП, начальник ДП СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов пожелал Марату Жумалиеву успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения полиции региона.

Ранее возглавлявший городское полицейское ведомство полковник полиции Ербол Тайбеков назначен начальником Управления полиции города Тараз.