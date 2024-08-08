Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КНБ задержал радикала, прошедшего подготовку в лагерях террористов

КНБ задержал радикала, прошедшего подготовку в лагерях террористов, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:09 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) 8 августа 2024 года выступил с заявлением. В нем говорится о задержании религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, в июле и августе прошли задержания пятерых казахстанцев в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

Кроме того, при обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

КНБ задержал радикала, прошедшего подготовку в лагерях террористов, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:09

Фото: gov.kz

"Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства".Пресс-служба КНБ РК
задержание КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:09

Фото: gov.kz

Проводятся досудебные расследования по статьям 174, 256, 259 Уголовного кодекса.


"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – говорится в заключении.

Днем ранее, 7 августа, сообщалось, что в Алматы и Шымкенте задержали 15 возможных участников ОПГ "Дикого Армана".

По словам главы управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса, проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Читайте также

Заключенный склонял к теракту других осужденных
К теракту призывал заключенных осужденный на 24 года казахстанец
Компания по добыче нети допустила потери газа и должна заплатить 600 млн тенге
Нефтяная компания "упустила" большой объем газа и теперь должна государству более 600 млн тенге
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента
По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии
Анастасия Московчук
Астана КНБ Алматинская область Западно-Казахстанская область 2024 год Религия Терроризм
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: