КНБ задержал радикала, прошедшего подготовку в лагерях террористов

Комитет национальной безопасности (КНБ) 8 августа 2024 года выступил с заявлением. В нем говорится о задержании религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, в июле и августе прошли задержания пятерых казахстанцев в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

Кроме того, при обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Фото: gov.kz

"Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства". Пресс-служба КНБ РК

Фото: gov.kz

Проводятся досудебные расследования по статьям 174, 256, 259 Уголовного кодекса.



"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – говорится в заключении.

Днем ранее, 7 августа, сообщалось, что в Алматы и Шымкенте задержали 15 возможных участников ОПГ "Дикого Армана".

По словам главы управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса, проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.