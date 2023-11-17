Смаилов высказался о причинах недолговечности дорог

Широкий круг актуальных вопросов развития транспортной отрасли обсудили на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что на сегодняшний день в республике сформированы и функционируют 13 международных транспортных коридоров: пять железнодорожных и восемь автомобильных. За 10 месяцев объем транзитных перевозок ж/д транспортом вырос на 19% до 22,5 млн тонн грузов, автотранспортом – на 17% до 3,4 млн тонн.



Реконструкцией и ремонтом в текущем году охвачено 10,7 тыс. км автодорог. В частности, уже открыто движение по некоторым проектам пятилетней давности. Это участки Караганда – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань, Мерке – Бурылбайтал. Полное их завершение запланировано на 2024 год, при этом в текущем году введено в эксплуатацию 856 км.

В целом в ближайшие годы стоит задача по реконструкции республиканских трасс протяженностью 4 тыс. 700 км (13 приоритетных проектов). Наряду с этим для ремонта проработан перечень основных региональных дорог на 4 тыс. 300 км, где имеются нарекания со стороны населения.

На сегодня республиканская сеть в полном объеме охвачена экспертизой качества. За текущий строительный сезон испытано девять тысяч проб, из которых две тысячи не соответствовали нормативам. Все несоответствия устранены за счет собственных средств подрядных организаций.

Министр также доложил об основных мерах по усилению технадзора, обеспечению сохранности автодорог, модернизации пограничных пунктов пропуска, развитию магистральной железнодорожной сети, обновлению локомотивного парка и увеличению мощности стыковых пунктов.

Кроме того, была представлена информация о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и морских портов на Каспии, планах создания мультимодального транзитного коридора Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш, а также основных шагах в сфере авиационного транспорта, в том числе по созданию в РК авиатранзитных хабов.

В ходе обсуждения премьер-министр обозначил необходимость планомерно увеличивать внутреннее производство битума для дорожных работ и заранее учитывать имеющиеся объемы при подготовке новых проектов, а также переходить на более качественные материалы и автоматизировать транспортный контроль посредством новых цифровых решений.

"Системы с видеонаблюдением позволяют эффективно следить за сохранностью дорожного полотна. Мы новые дорогие строим, по ним ездят большегрузные автомобили с перевесом. Такие факты имеются в регионах: ездят машины весом от 40 тонн и более. Вот такая машина поездит несколько месяцев и новой дороге конец. Акиматам регионов нужно уделить данному вопросу самое пристальное внимание", – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, он указал на важность применения отраслевыми квазигосударственными компаниями ("Қазақстан темір жолы", "Казавтожол" и др.) оффтейк-контрактов для поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения количества государственных грантов для подготовки соответствующих специалистов.

Премьер-министр напомнил, что глава государства поставил четкую задачу по доведению доли транспортной отрасли в ВВП до 9%. Поэтому требуется убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциалов республики.

"Одним из главных барьеров отрасли являются затяжные административные процедуры на границе и в аэропортах. Здесь мы тоже должны поработать. У нас есть договоренности с соседними странами по интеграции информационных систем с тем, чтобы мы выстроили одну логистическую цепочку по всему Среднему коридору", – отметил Алихан Смаилов.

По его словам, отдельным вопросом стоит качество проводимых дорожно-строительных работ. В частности, Карагандинская, Алматинская и Акмолинская области до сих не обеспечили 100% экспертизу качества местной сети дорог.

"Помимо этого, некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. Договоры с технадзором заключаются поздно либо вовсе не заключаются. Это напрямую влияет на качество работ", – указал премьер-министр.

Глава правительства также акцентировал внимание на необходимости наращивать потенциал отечественной промышленности. Она должна закрывать основные потребности транспортной отрасли, начиная от производства битума и рельс до тепловозов и большегрузных авто.

"Для этого министерствам транспорта и промышленности, АО "Самрук-Қазына" требуется выстроить четкие планы развития промышленности с учетом потребностей транспортной отрасли", – сказал он.

В заключение Алихан Смаилов поручил принять меры по обеспечению строительства паромов на Каспии с 2024 года, проработать вопросы регулирования стратегических подъездных путей, рассмотреть вопрос создания Института развития транспорта и логистики, обеспечить резервирование земель под инфраструктурные автодорожные и железнодорожные проекты и т.д.

"Учитывая, что развитие транспортной отрасли является одним из важнейших приоритетов, все эти вопросы мы будем периодически рассматривать на заседаниях правительства. Отрасль быстро расширяется, у нас большими темпами растет спрос на транспортные услуги. Нужно принять все необходимые меры для своевременного наращивания соответствующего потенциала нашей страны", – подытожил премьер-министр.

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