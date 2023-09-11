Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан 3 ноября в рамках десятого юбилейного саммита Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Астану с официальным визитом. Он встретился с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу.

"Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана на десятый юбилейный саммит Организации тюркских государств запланирован на 3 ноября. Мы договорились организовать и провести его на самом высоком уровне. Это еще один путь развития нашего партнерства в стратегическом духе". Мурат Нуртлеу

Глава МИД РК отметил, что Турция – четвертый по объему оборота торговый партнер Казахстана. В прошлом году товарооборот между странами достиг 6,3 млрд долларов, а за семь месяцев текущего года этот показатель составил 3,6 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают 4300 компаний с турецким капиталом.

"В этом году искренне поздравляю вас со столетием Турецкой Республики. Сегодня репутация и роль Анкары в мире растут с каждым годом. Турция проявляет особую активность в разрешении глобального кризиса и напряженности в регионе. Сегодня мы провели продуктивные переговоры в духе традиционной дружбы, взаимной поддержки и доверия. Обсудили новые направления сотрудничества. Уделили внимание актуальным региональным и международным проблемам и договорились продолжить наш диалог. Позиции двух стран по многим мировым тенденциям очень близки". Мурат Нуртлеу

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Хакан Фидан, в свою очередь, отметил, что в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель продолжает расти. Поставленная двумя президентами цель – довести его до 10 млрд долларов, – по мнению министра, уже не является далекой. Хакан Фидан хотел бы видеть больше казахстанских предпринимателей в Турции.

Глава турецкого МИД добавил, что Турции и Казахстану предстоит обсудить множество вопросов – от ситуации в Афганистане до войны в Украине.

"Конечно, в этот период быстро меняющейся геополитической динамики важность турецко-казахстанского сотрудничества возрастает с каждым днем. В Казахстане в ноябре пройдет "семейная встреча" – десятый саммит Организации тюркских государств. Сегодня мы начали подготовку. В ходе саммита председательство в Организации тюркских государств перейдет Казахстану. Мы рады отметить, что наши взгляды по актуальным вопросам совпадают". Хакан Фидан

Он подчеркнул, что Турция внимательно следит за реформами Касым-Жомарта Токаева и готова поддерживать Казахстан как в этом, так и в других вопросах. Хакан Фидан добавил, что обсудил с главой казахстанского МИД шаги по совместной борьбе с террористическими организациями.

Депутаты Сената на пленарном заседании 7 сентября ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля.