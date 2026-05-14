Акорда показала торжественную встречу Реджепа Эрдогана во Дворце Независимости
По данным пресс-службы Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил лидера Турции.
В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости истребители Сил воздушной обороны РК выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.
Затем Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Известно, что визит в Астану состоялся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
13-14 мая главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Уже 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".