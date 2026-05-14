Политика

Акорда показала торжественную встречу Реджепа Эрдогана во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости в Астане состоялась торжественная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил лидера Турции.

В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости истребители Сил воздушной обороны РК выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Токаев встретил Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом

Известно, что визит в Астану состоялся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Госвизит Эрдогана: как в Астане встретили президента Турции

13-14 мая главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

"С дорогим братом": Токаев опубликовал фото с Эрдоганом

Уже 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
