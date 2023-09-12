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В Алматы более 30 тыс. человек не представили декларацию о доходах

В Алматы более 30 тыс. не представили декларацию о доходах Фото: freepik
В Алматы 30 195 человек не представили декларацию о доходах в рамках второго этапа Всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов города, сообщает Zakon.kz.

Второй этап всеобщего декларирования стартовал с 1 января 2023 года. В рамках второго этапа декларацию об активах и обязательствах физического лица по форме 250.00 предоставляют работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги.

"В целом по городу Алматы 152 484 физических лиц обязаны представить декларацию в рамках второго этапа всеобщего декларирования. Несмотря на то, что срок представления декларации истекает 15 сентября текущего года, 30 195 лиц не исполнили свои обязательства", - сообщили в ДГД.

Как отмечается, из числа не представивших декларацию 61% или 18 440 лиц приходится на работников сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, остальные – на работников квазигосударственного сектора.

В ДГД напомнили, что за непредставление декларации в срок в КоАП РК предусмотрена административная ответственность. Так, за нарушение в первый раз последует предупреждение. За повторное – штраф 15 МРП (51 750 тенге в 2023 году).

Декларацию можно предоставить в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильное приложение eSalyq Azamat.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.

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