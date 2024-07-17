Осталось два месяца: менее половины предпринимателей сдали декларацию о доходах в Алматы
"На данный момент декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) подали 145,7 тыс. предпринимателей и их супругов, что составляет 42,5% от общего числа декларантов 3-го этапа", сообщили в ДГД.
Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) представили 168,8 тыс. декларантов 1-го и 2-го этапов и их супруги, что составляет 82,5% от планируемого количества в 204,5 тыс. человек.
В департаменте разъяснили ключевые моменты третьего этапа Всеобщего декларирования:
- Рост числа деклараций. Количество поданных деклараций увеличилось на 54,5% по сравнению с предыдущими этапами, что свидетельствует о растущей вовлеченности граждан.
- Цифровизация процесса. 99,9% деклараций поданы в электронном виде через электронные сервисы, такие как "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.kgd.gov.kz), портал "Электронного правительства" (egov.kz), и мобильные приложения "е-Salyq Azamat", "eGov mobile", Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.
- Положительные отзывы. Более 90% пользователей отметили удобство и простоту использования электронных сервисов для декларирования.
В ДГД Алматы напомнили, что срок представления деклараций по форме 250.00 и 270.00 истекает 15 сентября 2024 года и рекомендуют во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства заранее представить декларацию по месту жительства (прописки).
"За непредставление деклараций в установленные сроки, предусмотрена административная ответственность согласно статье 272 КоАП РК: на первый раз – предупреждение, а за повторность нарушения – штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году)", - отметили в департаменте.
Третий этап всеобщего декларирования охватывает руководителей и учредителей (участников) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Всего по городу Алматы таких декларантов насчитывается порядка 342,9 тыс. человек.
На четвертом этапе, который начнется 1 января 2025 года, планируется охватить оставшиеся категории граждан, включая работников частных структур, домохозяек, пенсионеров и студентов, что составит более 1,1 млн человек.
Инструкция подачи декларации по форме 250.00 доступна по ссылке.
Ранее в ДГД по Алматы напомнили, что 25 июля истекает срок уплаты налогов и соцплатежей.