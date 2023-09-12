Работники СпецЦОНа из Кокшетау два года незаконно регистрировали грузовики из Европы

В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ 12 сентября 2023 года, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, в ходе следствия территориальным Департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.



"В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 млн тенге. По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

15 августа 2023 года председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о деятельности организованных преступных групп, занимавшихся незаконной легализацией иностранных автомобилей в стране.

По его словам, первые сообщения о деятельности ОПГ по незаконной легализации авто поступили из Алматинской области. Среди фигурантов дела есть не только сотрудники полиции, но и так называемые "помогайки", действовавшие в спецЦОНах, и сотрудники указанных центров.