#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
События

Задержания, домашний арест и имущество на 2,4 млрд тенге: раскрыта масштабная схема с регистрацией авто

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 09:18 Фото: gov4c.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе агентства, уточнив, что целью было уклонение от уплаты обязательных сборов.

По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус.

"Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей. После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками".Пресс-служба АФМ РК

В дальнейшем, как считают в агентстве, участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.

"Общий ущерб государству составил 705 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге. Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое – под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как добавили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 09:18
Три квартиры в Дубае, дома и авто арестованы по делу о хищении 1,3 млрд тенге на образование

14 мая 2026 года стало известно, что АФМ раскрыло махинацию с обналом на 356 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
15:14, 19 декабря 2024
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина
10:59, 07 августа 2025
ОПГ на западе Казахстана обошла налоги на 740 млн через фиктивные автосделки
Преступную схему по незаконному ввозу и легализации грузовых авто пресекло АФМ
09:42, 26 марта 2024
Преступную схему по незаконному ввозу и легализации грузовых авто пресекло АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Посещаемость матчей КПЛ
09:31, Сегодня
"Ордабасы" обошёл "Актобе" в рейтинге посещаемости в 10-м туре КПЛ
Ромащенко о проигрыше в 10 туре КПЛ
09:11, Сегодня
Наставник "Тобыла" жёстко прошёлся по своим подопечным после поражения в КПЛ
Бублик рейтинг ATP
08:47, Сегодня
На каких позициях находятся в рейтинге ATP лучшие казахстанские теннисисты
Самородов лучший игрок матча с &quot;Сочи&quot;
08:31, Сегодня
Форвард сборной Казахстана получил долгожданное признание в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: