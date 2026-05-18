Задержания, домашний арест и имущество на 2,4 млрд тенге: раскрыта масштабная схема с регистрацией авто

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе агентства, уточнив, что целью было уклонение от уплаты обязательных сборов.

По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус.

"Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей. После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками". Пресс-служба АФМ РК

В дальнейшем, как считают в агентстве, участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.

"Общий ущерб государству составил 705 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге. Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое – под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как добавили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

14 мая 2026 года стало известно, что АФМ раскрыло махинацию с обналом на 356 млн тенге.