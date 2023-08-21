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Будут ли повышать стоимость проезда в общественном транспорте Астаны

Будут ли повышать стоимость проезда в общественном транспорте Астаны Фото: автопарк номер 1
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций Астаны рассказал, станут ли повышать стоимость проезда в общественном транспорте города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что во многих городах Казахстана повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Они поинтересовались, стоит ли таких мер ожидать астанчанам. 

"До конца года повышение стоимости проезда в общественном транспорте мы не рассматриваем. Возможно, на следующий год", – ответил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.

Он напомнил, что стоимость проезда в 90 тенге сохраняют в городе в течение девяти лет.

"За эти годы стоимость проезда в общественном транспорте не менялась. Несмотря на то, что подорожали ГСМ, запчасти, комплектующие, оборудование. С учетом рыночной ситуации, конъюнктуры рынка, состояния этой отрасли – возможно, рассмотрим эту возможность в начале следующего года. Но пока речь о повышении стоимости проезда не ведется", – пояснил Ерлан Каналимов.

21 августа в Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте, согласно которым при оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты либо мобильного приложения проезд обойдется в 100 тенге, а при оплате наличными деньгами – в 200 тенге.

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