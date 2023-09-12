Премьер-министр России приедет в Казахстан

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров анонсировал приезд в Казахстан премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Беларуси Романа Головченко в конце сентября, сообщает Zakon.kz.

С 25 по 27 сентября на территории Expo в Астане состоится международная промышленная выставка "Иннопром Казахстан-2023". Целью выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиции, расширение торгового сотрудничества и глобальный обмен опытом.

"На выставке будут представлены ключевые промышленные компании Казахстана, России, а также национальные экспозиции Армении, Беларуси, Пакистана, Турции, Ирана, Азербайджана. Планируется участие высоких гостей – главы российского правительства Михаила Мишустина и премьера Беларуси Романа Головченко". Айбек Смадияров

На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли Мишустин встречаться с главой МИД РК Айбек Смадияров ответил отрицательно.

В июле выставка "ИННОПРОМ-2023" прошла в Екатеринбурге. В выставке принимают участие делегаты из 50 стран мира. Главная тема мероприятия – "Устойчивое производство: стратегии обновления". Премьер-министр РК Алихан Смаилов принимал в ней участие.