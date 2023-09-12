В области Жетысу волонтеры подключились к борьбе с коррупцией

Новый проект, нацеленный на профилактику и противодействие коррупции, стартовал в области Жетісу, сообщает Zakon.kz.

Суть проекта "Антикоррупционное волонтерство" заключается в консолидации усилий волонтеров из числа неравнодушных граждан, представителей общественных объединений, субъектов бизнеса и квазигосударственного сектора, а также иных организаций к антикоррупционной деятельности.

Как оказалось, желающих добровольно внести свою лепту в столь благое дело в регионе немало. Так, по словам руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетiсу Максата Жебегенова на сегодня в области в ряды волонтеров уже вступили порядка 165 граждан.

"К этой работе может присоединиться любой человек, который переживает за будущее своего народа и страны. Волонтерство не предусматривает заработной платы, но дает множество преимуществ: личностное становление человека, приобретение опыта и новых навыков, возможность попробовать себя в разных сферах деятельности", – пояснил глава регионального Антикора.

Фото: Антикоррупционной службы области Жетысу

Между тем, на днях состоялась первая, так сказать, презентационная встреча борцов с коррупцией с большой группой общественных деятелей, блогеров и журналистов местных и центральных СМИ. Всего порядка ста человек.

В ходе мероприятия офицер управления превенции Антикоррупционной службы по области Жетысу Макпал Беккулова детально изложила основные направления проекта и механизмы их претворения в жизнь.

Фото: Антикоррупционной службы области Жетысу

"Всего в рамках проекта определено четыре направления – "общественный контроль", "антикоррупционные исследования и образование", "волонтерство pro bono" (оказание профессиональной помощи) и "корпоративное волонтерство". При выборе направления волонтеры исходят из своих интересов и вида осуществляемой ими деятельности. Права и обязанности волонтеров проекта устанавливаются в соответствии с Законом "О волонтерской деятельности". Вместе с Агентством по противодействию коррупции волонтеры будут работать над формированием в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, а также выявлением условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий", – пояснила спикер.

К слову, всем желающим вступить в ряды волонтеров, будет оказана необходимая методологическая помощь со стороны антикоровцев. Для этого необходимо лишь обратиться в региональный департамент по противодействию коррупции.

Влад Сергеев