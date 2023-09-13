Мажилис принял закон об учреждении Евразийской перестраховочной компании

Мажилис на пленарном заседании 13 сентября принял Закон РК "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании", передает Zakon.kz.

Как отметил, представляя законопроект, исполняющий обязанности министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, цель соглашения – учреждение Евразийской перестраховочной компании в качестве международной финансовой организации. Также разработчики отмечают, что соглашение будет способствовать развитию экспортно-импортных связей и расширению товарооборота между странами.



"Создание Евразийской перестраховочной компании с участием стран Евразийского экономического союза может оказать благоприятное влияние на развитие экспортно-импортных отношений стран-участниц, увеличение объемов инвестиций, расширение торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов". Кайрат Торебаев

Соглашение определяет цели, статус и задачи Евразийской перестраховочной компании. Оно также предусматривает, что при принятии рисков перестрахования компания будет учитывать баланс интересов государств-участников в соответствии с их долями участия в уставном капитале. Доля Казахстана – 20%. Для сравнения, доля Армении – 3%, Кыргызстана – 2%, Беларуси – 30%, России – 45%.

Депутат Динара Шукижанова поинтересовалась, достаточна ли такая доля для защиты казахстанских страховщиков?

"Покроет ли доля участия Казахстана в размере 20% запросы казахстанских страховых компаний и какая потребность у наших страховых компаний на перестрахование своих рисков?" Динара Шукижанова

И. о. министра сообщил, что сейчас доля участия Казахстана в уставном капитале компании составляет 15 млрд долларов.

"У нас сейчас запросы на порядка 50 млрд долларов, поэтому мы потребности наши пока не перекрываем. Но вместе с тем мы видим, что для нас критически важно начать участие в этой организации. И при принятии решений у нас каждый член организации имеет один голос, там перекосов не ожидается". Кайрат Торебаев

Закон об учреждении Евразийской перестраховочной компании принят на заседании Мажилиса и направлен на рассмотрение в Сенат.