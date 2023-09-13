"Эпоха больших побед": в Алматы наградили спортсменов-олимпийцев юбилейными медалями
В 1993 году Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил признание Международного Олимпийского комитета. Сборная Казахстана как самостоятельная команда впервые выступила на Олимпийских играх в 1994 году. С момента обретения спортивной самостоятельности Казахстан принял участие в семи летних Олимпийских играх, где казахстанцы завоевали 71 медали, в том числе 14 золотых. А в копилке спортсменов-зимников восемь медалей разного достоинства.
Фото: НОК РК
Южная столица особенно богата на спортивные таланты. Имена атлетов Алматы знакомы далеко за пределами Казахстана. В разные годы олимпийскими чемпионами становились пловец Дмитрий Баландин, легкоатлетка Ольга Шишигина, боксер Бахыт Сарсекбаев и многие другие.
Сегодня знаменитых спортсменов-олимпийцев и их тренеров чествовали в Алматы. Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев вручил юбилейные ордена олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Владимиру Смирнову, олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта Казахстана по боксу Ермахану Ибраимову и олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта по велогонкам Александру Винокурову.
Фото: НОК РК
"Хочу поздравить всех, кто причастен к олимпийскому спорту, с 30-летним юбилеем. У спортсменов впереди Олимпийские игры, поэтому также хочу обратиться к ним и пожелать хорошего настроения. 30 лет – это большой период, были и взлеты, и падения. Но мы постараемся также высоко держать планку", – сказал Александр Винокуров.
По его словам, сборная Казахстана по велоспорту будет бороться за олимпийские лицензии. В связи с этим он пожелал своим коллегам удачи и веры в собственные силы.
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Почетные знаки Национального Олимпийского комитета различных степеней также получили олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Шишигина, обладатели олимпийской серебряной медали по тяжелой атлетике Сергей Филимонов, по биатлону – Елена Хрусталева. А также бронзовые призеры Олимпийских игр по легкой атлетике Дмитрий Карпов и по боксу – Дарига Шакимова.
Фото: Zakon.kz
"В Казахстане каждый год строятся новые спортивные объекты, с каждым годом улучшаются условия. Поэтому я не могу сказать, что у нас не поддерживают или не развивают спорт. Сейчас практически у всех видов спорта есть спортивные объекты. Мы развиваемся и не стоим на месте", – отметил Дмитрий Карпов.
Он также пожелал всем спортсменам удачи и победы на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу.
Фото: Zakon.kz
Отметим, делегация Национального Олимпийского комитета проводит мероприятия во всех регионах Казахстана в рамках юбилейного празднования.
Ранее в Алматинской области чествовали деятелей спорта.