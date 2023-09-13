Председатель ЦИК РК и глава Офиса программ ОБСЕ в Астане договорились расширить диалог

В Астане прошла встреча председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолкером Фробартом, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава ЦИК отметил тесное сотрудничество между организациями и подчеркнул, что регулярные встречи с руководством и представителями ОБСЕ стали хорошей практикой.

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Абдиров также обратил внимание на недавно опубликованные итоговые отчеты Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента РК 20 ноября 2022 года и внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента 19 марта 2023 года, а также сообщил, что рекомендации, содержащиеся в данных отчетах, планируется обсудить на ближайшем заседании Экспертного совета при ЦИК РК 28 сентября текущего года.



Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане был проинформирован о предстоящих прямых выборах акимов районов и городов областного значения, которые пройдут в пилотном режиме, выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, а также продолжающихся с 25 июля 2021 года выборах сельских акимов в республике.

Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к Международной научно-практической конференции на тему "Конституционная реформа и избирательная система", посвященной 30-летию ЦИК РК.

В рамках встречи Фробарт отметил данную ОБСЕ высокую оценку ее сотрудничества с Центральной избирательной комиссией РК и подтвердил готовность к продолжению взаимодействия и обмену опытом по вопросам электоральной сферы.

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем развитии взаимодействия в изучении передовой международной практики в избирательной сфере и расширении диалога, в том числе в период между электоральными кампаниями.