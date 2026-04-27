Заместитель председателя ЦИК РК Мухтар Ерман провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ Марией Телалиан

В рамках визита директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан в Казахстан состоялась встреча в Центральной избирательной комиссии РК. Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман приветствовал членов делегации и отметил важность продолжения рабочих контактов с офисом БДИПЧ.

В ходе беседы зарубежные гости были ознакомлены с итогами состоявшегося референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Мухтар Ерман проинформировал собеседников о реализуемых политических реформах и подчеркнул, что новый Основной закон направлен на повышение институциональной устойчивости государства, усиление механизмов защиты прав граждан.

Особый интерес у делегации БДИПЧ вызвала информация о деятельности избирательных органов по организации наблюдения со стороны общественных организаций, взаимодействию СМИ, обеспечению возможностей для лиц с инвалидностью в день голосования. Заместитель председателя отметил, что ЦИК внимательно анализирует рекомендации, содержащиеся в итоговых отчетах миссий БДИПЧ, и на постоянной основе выносит их на обсуждение Экспертного совета при ЦИК РК. В этой связи казахстанская сторона ожидает получения отдельного отчета по итогам оценки референдума, состоявшегося 15 марта т.г.

В свою очередь Мария Телалиан подчеркнула важность реализуемых конституционных изменений, значимость продолжения диалога по линии Казахстан – ОБСЕ, высказала признательность за оказанное практическое содействие в деятельности Миссии по оценке референдума и выразила интерес БДИПЧ к участию в наблюдении на предстоящих выборах в Курултай. Отметила важность участия представителей ЦИК РК в работе долгосрочных и краткосрочных миссий БДИПЧ по наблюдению за выборами в различных странах (США, Азербайджан, Молдова, Болгария).

Стороны пришли к пониманию о необходимости продолжения контактов и обмена информацией в электоральной сфере, в том числе и на экспертном уровне.