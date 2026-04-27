#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Пресс-релизы

Заместитель председателя ЦИК РК Мухтар Ерман провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ Марией Телалиан

встреча в ЦИК РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 17:36 Фото: ЦИК
В рамках визита директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан в Казахстан состоялась встреча в Центральной избирательной комиссии РК. Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман приветствовал членов делегации и отметил важность продолжения рабочих контактов с офисом БДИПЧ.

В ходе беседы зарубежные гости были ознакомлены с итогами состоявшегося референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Мухтар Ерман проинформировал собеседников о реализуемых политических реформах и подчеркнул, что новый Основной закон направлен на повышение институциональной устойчивости государства, усиление механизмов защиты прав граждан.

Особый интерес у делегации БДИПЧ вызвала информация о деятельности избирательных органов по организации наблюдения со стороны общественных организаций, взаимодействию СМИ, обеспечению возможностей для лиц с инвалидностью в день голосования. Заместитель председателя отметил, что ЦИК внимательно анализирует рекомендации, содержащиеся в итоговых отчетах миссий БДИПЧ, и на постоянной основе выносит их на обсуждение Экспертного совета при ЦИК РК. В этой связи казахстанская сторона ожидает получения отдельного отчета по итогам оценки референдума, состоявшегося 15 марта т.г.

В свою очередь Мария Телалиан подчеркнула важность реализуемых конституционных изменений, значимость продолжения диалога по линии Казахстан – ОБСЕ, высказала признательность за оказанное практическое содействие в деятельности Миссии по оценке референдума и выразила интерес БДИПЧ к участию в наблюдении на предстоящих выборах в Курултай. Отметила важность участия представителей ЦИК РК в работе долгосрочных и краткосрочных миссий БДИПЧ по наблюдению за выборами в различных странах (США, Азербайджан, Молдова, Болгария).

Стороны пришли к пониманию о необходимости продолжения контактов и обмена информацией в электоральной сфере, в том числе и на экспертном уровне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Председатель ЦИК РК и глава Офиса программ ОБСЕ в Астане договорились расширить диалог
19:55, 13 сентября 2023
Председатель ЦИК РК и глава Офиса программ ОБСЕ в Астане договорились расширить диалог
Токаев провел перестановки в ЦИК
09:03, 07 ноября 2024
Токаев провел перестановки в ЦИК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: