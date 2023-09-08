Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД

Министр внутренних дел приказом от 31 августа 2023 года внес изменения и дополнения в Правила дорожного движения касательно езды электросамокатов и мопедов, сообщает Zakon.kz.

Правила дорожного движения дополнены понятиями "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство".

Так, электрический самокат – это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

В свою очередь малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.

Также введено понятие светоотражающий предмет – предмет, изготовленный из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику, обеспечивающий видимость водителя на расстоянии 150 метров при включённом ближнем свете фар и 400 при включённом дальнем свете фар, в том числе светоотражающая одежда, светоотражающий элемент на одежде.

Добавлена норма, которая запрещает водителям мопедов двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Новым пунктом регламентирован порядок движения электросамокатов:

Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электросамокатов, не достигших 18-лет, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.

Водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:



ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на 50 см по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:



ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

Приказ вводится в действие 18 сентября 2023 года.