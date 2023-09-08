Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Правила дорожного движения дополнены понятиями "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство".
Так, электрический самокат – это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.
В свою очередь малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.
Также введено понятие светоотражающий предмет – предмет, изготовленный из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику, обеспечивающий видимость водителя на расстоянии 150 метров при включённом ближнем свете фар и 400 при включённом дальнем свете фар, в том числе светоотражающая одежда, светоотражающий элемент на одежде.
Новым пунктом регламентирован порядок движения электросамокатов:
Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:
- правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;
- обочине;
- тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.
Не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электросамокатов, не достигших 18-лет, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.
Водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;
- перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на 50 см по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;
- буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;
- пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;
- передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;
- при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.
Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;
- перевозить пассажиров;
- перевозить груз;
- двигаться по проезжей части дороги;
- двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;
- буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;
- пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.
Приказ вводится в действие 18 сентября 2023 года.