Суицид срочника в Жамбылской области: военная прокуратура намерена обжаловать приговор

Главный военный прокурор РК Дастан Секенов 14 сентября 2023 года в кулуарах Сената рассказал, что военная прокуратура намерена обжаловать приговор по самоубийству солдата-срочника в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Cержанта пограничной заставы Айбека Нуртаева, где военный Бекбол Мираш совершил суицид, обвиняли в вымогательстве с применением насилия и в превышении власти. Также ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства, которое в суде не подтвердилось. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

"Приговор состоялся. Материалы по факту доведения его до самоубийства выделены в отдельное производство. Мы с этим приговором в этой части не согласны, будем его обжаловать. И по итогам обжалования я смогу проинформировать вас". Дастан Секенов

Он также опроверг версию о том, что погибший был подвергнут сексуальному насилию. Этот вопрос, по словам главного военного прокурора, неоднократно обсуждался.

"Там нельзя так однозначно толковать, что это следы спермы. Это следы биологического происхождения. Экспертом не совсем корректно дана оценка. Мы провели несколько повторных экспертиз, генетические исследования, и они не подтверждают. Там есть экспертиза, упоминание об этом. Но были проведены повторные экспертизы, которые ее не подтверждают. Однозначно утвердительно могу сказать, что никакого сексуального насилия не было". Дастан Секенов

Он считает, что адвокат Сержан Пралиев, который выступил с заявлением о наличии следов спермы во рту и на одежде погибшего, поступил непрофессионально.

"Там просто есть моменты... это же честь и достоинство погибшего затрагиваются. Поэтому я думаю, что адвокат очень некорректно поступил, распространив эти сведения через СМИ. Я хотел бы обратить внимание, что это не блогер, а профессиональный адвокат. И он все-таки при осуществлении профессиональной деятельности должен руководствоваться нормами уголовно-процессуального права, действующего законодательства об адвокатуре. И заявлять об обстоятельствах, которые известны ему и связаны с профессиональной деятельностью, крайне некорректно". Дастан Секенов

19 августа 2022 года покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области. Бекбол Мираш – уроженец села Миялы Кызылкогинского района. О происшествии сообщила общественный деятель Бибигуль Рамазан. 18-летнего Бекбола призвали в армию весной 2022 года. Его направили на службу в Жамбылскую область.

Первой версией самоубийства стала ссора с любимой девушкой. Однако позже девушка солдата выступила с опровержением этой версии. Позже подозреваемым признали сержанта-контрактника этого отделения Айбека Нуртаева. Его обвиняли в ч. 2 ст. 451 "Превышение власти, повлекшие тяжкие последствия" УК РК.