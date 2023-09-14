Как Токаева встретили в Таджикистане
Пресс-служба президента РК показала, как Касым-Жомарта Токаева встретили в Душанбе.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В международном аэропорту Душанбе главу нашего государства встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Фото: akorda.kz
В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео с аэропорта Душанбе.
О том, что Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября 2023 года посетит Таджикистан с рабочим визитом, стало известно накануне. Сообщалось, что глава государства примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Отметим, что 25-26 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочим визитом прилетал в Астану. Его в аэропорту Астаны лично встретил Касым-Жомарт Токаев.