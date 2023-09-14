Как Токаева встретили в Таджикистане

14 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба президента РК показала, как Касым-Жомарта Токаева встретили в Душанбе.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В международном аэропорту Душанбе главу нашего государства встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Фото: akorda.kz

В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео с аэропорта Душанбе.

О том, что Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября 2023 года посетит Таджикистан с рабочим визитом, стало известно накануне. Сообщалось, что глава государства примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

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Отметим, что 25-26 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочим визитом прилетал в Астану. Его в аэропорту Астаны лично встретил Касым-Жомарт Токаев.