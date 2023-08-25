Токаев лично встретил Рахмона в аэропорту Астаны

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 августа 2023 года прибыл с рабочим визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану.