Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев лично встретил Рахмона в аэропорту Астаны

Токаев лично встретил Рахмона в аэропорту Астаны Фото: akorda.kz
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 августа 2023 года прибыл с рабочим визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану.

Читайте также

Нурлан Уранхаев обратился к педагогам области Абай

Футбольные ворота насмерть задавили мальчика: директор школы продолжает работать

В Управлении образования Астаны назвали школы с высоким качеством образования

Динара Халдарова
Астана Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Казахстан Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления