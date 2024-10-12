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Турция и Сербия планируют совместно производить военные беспилотники

Турция и Сербия планируют совместно производить военные беспилотники, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:56 Фото: pixabay
Лидеры Турции и Сербии заявили, что планируют тесное сотрудничество между военными отраслями промышленности, включая возможное совместное производство военных беспилотников, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, лидеры Турции и Сербии предположили, что их страны могли бы совместно производить военные беспилотники, спустя несколько месяцев после того, как поставка Турцией беспилотных летательных аппаратов в соседнее с Сербией Косово вызвала возмущение в сербской столице.

Первоначально Сербия планировала закупить у Турции военные беспилотники Bayraktar, однако в 2023 году она объявила об отказе от этого плана в ответ на поставку Турцией беспилотников в Косово – бывшую сербскую провинцию, которая в 2006 году провозгласила независимость, которую Сербия не признает.

Лидеры Косово заявили, что пять турецких беспилотников укрепят их способность защищаться от еще одной возможной атаки Сербии. В 1998-1999 годах Сербия жестоко подавила сепаратистов-албанцев Косово, что вызвало 78-дневную воздушную войну НАТО, чтобы остановить кровопролитие.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в прошлом году, что поставка дронов в Косово "не является ни легкой, ни хорошей новостью, и это повлияет на наши отношения" с Турцией. Он сказал, что Сербия будет стремиться закупить дроны где-то еще.

Однако в пятницу сербский лидер-популист, похоже, изменил свою позицию, приняв в Белграде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турецкая военная промышленность значительно сильнее нашей. Но, без ложной скромности, нас тоже нельзя игнорировать. В этих рамках я вижу простор для большого сотрудничества", – заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

Он добавил, что его страна не заинтересована в войнах, но у них должно быть достаточно сил, чтобы сдержать кого угодно.

Ранее сообщалось, что бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана.

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