Аким СКО прокомментировал ситуацию по электроснабжению сел

На отчетной встрече перед депутатами аким области Гауез Нурмухамбетов остановился на проблеме по электроснабжению сел. На прошлой недели из-за крайне неблагоприятных погодных условий были обесточены 183 сел.

В области действует штаб, который скоординировал действия всех служб. В первую очередь взяли на контроль все соцобъекты, они обеспечены резервным электропитанием для бесперебойного отопления.

"Сейчас ремонтно-аварийные бригады "СевКазЭнерго" и "Кокшетау Энерго" ведут работы в 40 селах области. Данный вопрос на моем личном контроле", - отметил глава региона.

Полностью обесточенный район Магжана Жумабаева по договоренности подключен к сетям РФ и Акмолинской области.

