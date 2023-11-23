Аким СКО прокомментировал ситуацию по электроснабжению сел
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
На отчетной встрече перед депутатами аким области Гауез Нурмухамбетов остановился на проблеме по электроснабжению сел. На прошлой недели из-за крайне неблагоприятных погодных условий были обесточены 183 сел.
В области действует штаб, который скоординировал действия всех служб. В первую очередь взяли на контроль все соцобъекты, они обеспечены резервным электропитанием для бесперебойного отопления.
"Сейчас ремонтно-аварийные бригады "СевКазЭнерго" и "Кокшетау Энерго" ведут работы в 40 селах области. Данный вопрос на моем личном контроле", - отметил глава региона.
Полностью обесточенный район Магжана Жумабаева по договоренности подключен к сетям РФ и Акмолинской области.
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