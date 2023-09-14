Лидер может быть только один: прогноз на матч "Бавария" – "Байер"
Бавария
Бессменный чемпион Бундеслиги неплохо стартовал в сезоне, набрав 9 из возможных 9 баллов. Последние два матча завершились результативной победой над "Боруссией М" (2:1) и "Аугсбургом" (3:1). Однако забитых голов оказалось недостаточно, чтобы занять свою законную первую строчку. Тухелю предстоит поставить "Байер" на место в домашнем матче, что вряд ли будет проблемой.
Единственное, что вызывает вопросы в нынешней "Баварии" - это оборона: за последние 6 матчей во всех турнирах мюнхенцы сыграли всухую лишь однажды. С такой статистикой баварцам предпочтительнее открыть счет в первом тайме. Вероятность такого исхода эксперты Parimatch оценивают коэффициентом 1.88.
Байер 04
Команда Алонсо взяла хороший разбег, выиграв в 7 матчах кряду, причем в 6 из них "Байер" забивал не меньше 3 голов. В рамках Бундеслиги "фармацевты" оформили по хет-трику в ворота "РБ Лейпциг" и "Боруссии М", а затем разгромили "Дармштадт" со счетом 5:1. С такой результативностью можно и покрасоваться в лидерах таблицы.
Тем не менее, одолеть "Баварию" в родных стенах - задача непростая и, возможно, пока непосильная для "фармацевтов". Это не значит, что Алонсо сдастся без боя. Эксперты Parimatch уверены, что "Байер" как минимум один раз найдет сетку ворот противника: в первом тайме вероятность - 2.07, во втором - 1.74.
Прогноз
"Байер" проиграл из последних 5 гостевых матчей против "Баварии", поэтому наиболее вероятный исход с коэффициентом 1.60 – победа хозяев. Ничьи ожидать не стоит, а значит нас ждет весьма динамичный поединок. Команды обменяются голами, безусловно, но тотал стоит брать все же меньше 3.5. Коэффициент на этот исход - 2.05.
Согласен с экспертами или хочешь сделать свой прогноз? Заряжай на Parimatch и получай бонус до 150 000 тенге к первому пополнению!