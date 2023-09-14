Лидер может быть только один: прогноз на матч "Бавария" – "Байер"

В ночь на 16 сентября состоится первый поединок нынешних лидеров Бундеслиги. Оба клуба набрали максимальный результат по итогам первых трех туров. Чья победная серия прервется, едва начавшись, предсказали эксперты Parimatch.

Бавария

Бессменный чемпион Бундеслиги неплохо стартовал в сезоне, набрав 9 из возможных 9 баллов. Последние два матча завершились результативной победой над "Боруссией М" (2:1) и "Аугсбургом" (3:1). Однако забитых голов оказалось недостаточно, чтобы занять свою законную первую строчку. Тухелю предстоит поставить "Байер" на место в домашнем матче, что вряд ли будет проблемой.

Единственное, что вызывает вопросы в нынешней "Баварии" - это оборона: за последние 6 матчей во всех турнирах мюнхенцы сыграли всухую лишь однажды. С такой статистикой баварцам предпочтительнее открыть счет в первом тайме. Вероятность такого исхода эксперты Parimatch оценивают коэффициентом 1.88.

Байер 04

Команда Алонсо взяла хороший разбег, выиграв в 7 матчах кряду, причем в 6 из них "Байер" забивал не меньше 3 голов. В рамках Бундеслиги "фармацевты" оформили по хет-трику в ворота "РБ Лейпциг" и "Боруссии М", а затем разгромили "Дармштадт" со счетом 5:1. С такой результативностью можно и покрасоваться в лидерах таблицы.

Тем не менее, одолеть "Баварию" в родных стенах - задача непростая и, возможно, пока непосильная для "фармацевтов". Это не значит, что Алонсо сдастся без боя. Эксперты Parimatch уверены, что "Байер" как минимум один раз найдет сетку ворот противника: в первом тайме вероятность - 2.07, во втором - 1.74.

Прогноз

"Байер" проиграл из последних 5 гостевых матчей против "Баварии", поэтому наиболее вероятный исход с коэффициентом 1.60 – победа хозяев. Ничьи ожидать не стоит, а значит нас ждет весьма динамичный поединок. Команды обменяются голами, безусловно, но тотал стоит брать все же меньше 3.5. Коэффициент на этот исход - 2.05.

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