"Бавария" выиграла семь матчей подряд с общим счетом 18:0

Лидер нынешнего сезона Бундеслиги, футбольный клуб "Бавария", продлил свою победную серию до семи игр после успеха над ПСЖ в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 ноября команда Венсана Компани переиграла дома французский ПСЖ (1:0) в рамках 5 тура Лиги чемпионов УЕФА.

Тем самым мюнхенский суперклуб одержал семь побед подряд во всех турнирах, забив в ворота соперников 18 голов и при этом не пропустив ни одного мяча.

Плюс к этому, "Бавария" не проиграла в 33 домашних матчах подряд на первом этапе Лиги чемпионов, 31 победа и две ничьи.

Клуб из Мюнхена повторил рекорд "Барселоны", которая выдала аналогичную серию в рамках группового раунда в период с 2009 по 2020 год.

Между тем экс-форвард "Баварии" Роберт Левандовски помог своему нынешнему коллективу выйти на второе место таблицы Лиги чемпионов УЕФА.