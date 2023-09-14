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Кто может быть кандидатом в акимы, уточнили в ЦИК

Казахстан ЦИК РК выборы акимы города районы кандидат требования Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии 14 сентября озвучили требования к кандидатам в акимы городов областного значения и районов, намеченных на 5 ноября, передает Zakon.kz.

Как сообщил член Центризбиркома Шавкат Утемисов, акимом может быть избран гражданин Казахстана не моложе 25 лет.

"В соответствии с Конституцией, не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Согласно конституционному закону  "О выборах" не может быть кандидатом в акимы лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом". Шавкат Утемисов

 Кандидат на должность акима должен также соответствовать требованиям законодательства о государственной службе. Аким района или города областного значения является политическим госслужащим, к нему предъявляются дополнительные требования по стажу работы, роду деятельности и образованию.

Как уточнил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, выдвигать кандидатов имеют право политические партии, также граждане могут принять участие путем самовыдвижения.

"Есть еще третий альтернативный способ. В случае, если не наберется из числа выдвинутых политическими партиями и самовыдвиженцев, то вышестоящий аким вправе будет назначить одного либо двоих для создания альтернативы. Потому что голосование будет на альтернативной основе. Но сколько приходили выборы акимов сельского уровня, уже более 1700 голосований прошло, практически нигде эта норма не была применена". Константин Петров

Выдвижение кандидатов начинается со следующего дня после назначения выборов и завершается за 30 дней до дня голосования. Согласно конституционному закону "О выборах", если на день окончания срока выдвижения будет выдвинуто менее два кандидатов, то территориальная избирательная комиссия вправе будет продлить сроки выдвижения не более, чем на 3 дня.

Регистрация кандидатов продлится 25 дней. Начнется она после предоставления всех необходимых документов и закончится за 25 дней до проведения выборов.

Предвыборная агитация кандидатов начинается сразу после регистрации, продлится 24 дня.

Накануне дня голосования будет "день тишины".

"Для голосования традиционно установлено время 5 ноября с 07:00 до 20:00 по местному времени. Для удобства граждан, работающих вахтовым методом, может быть установлено иное время, но не ранее 6:00 и не позднее 22:00. Подсчет голосов будет осуществляться не более чем 12 часов. Предоставление протоколов о результатах голосования на участках в вышестоящие ТИК – немедленно с размещением копии протокола на информационном стенде. Итоги выборов должны быть установление в течение трех дней". Константин Петров

Избранным будет считаться кандидат, который наберет большее количество голосов, чем его конкуренты. Регистрация избранных акимов будет осуществляться ТИК в течение 7 дней. Полномочия избранного акима начнутся с момента его регистрации ТИК.

5 ноября выборы акимов пройдут на территории 17 пилотных регионов в 42 районах и трех городах областного значения:

  • в области Абай - город Курчатов, район Абай;
  • в Акмолинской области - районы Акколь, Астраханский, Есиль, Жаксы, Шортанды;
  • в Актюбинсокй области – районы Иргиз, Кобда и Ойыл;
  • в Алматинской области – районы Балхаш и Жамбыл;
  • в Атырауской области – районы Исатай и Кызылкога;
  • в Западно-Казахстанской области – районы Алтай и Глубокое;
  • в Жамбылской области – районы Жаулы и Турара Рыскулова;
  • в области Жетысу – районы Кербулак и Саркан;
  • в Восточно-Казахстанской области – районы Бокей, Каратобе и Таскала;
  • в Карагандинской области – город Приозерск, а также районы Актогай и Осакаровский;
  • в Костанайской области – город Рудный, а также районы Алтынсаринский, Денисовский, Карабалык и Федеровский;
  • в Кызылординской области – районы Сырдария и Шиели;
  • в Мангыстауской области – район Бейнеу;
  • в Павлодарской области – районы Актогай, Железинский и Шарбакты;
  • в Северо-Казахстанской области – районы Есиль, Мамлютский и Тимирязевский;
  • в Туркестанской области – районы Байдибек, Мактаарал, Созак и Шардара;
  • в области Улытау – одноименный  район Улытау.

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