Больше 2500 редких птиц выпустили на волю в Казахстане

Для восстановления популяции редкой птицы в трех областях Казахстана выпустили на волю 2648 особей дроф-красоток, передает Zakon.kz.

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, что по программе восстановления численности дрофы-красотки на территории Казахстана инспектора РГКП "ПО Охотзоопром" совместно с представителями международного фонда выпустили на волю больше 2648 особей этой уникальной птицы: в Жетысуской – 800, в Туркестанской – 504 и в Мангистауской областях – 1344.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

"Данная разновидность дрофы-красотки является поистине долгожителем среди птиц. Некоторые "красотки" достигают 25-летнего возраста", – отметили в ведомстве.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Ранее специалисты Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" на странице в Instagram разместили фото и видео редкой хищной птицы Казахстана, сопроводив публикации подробным рассказом о ней.